Политика

КоммерсантъКоммерсантъВрио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Денис Паслер лидирует на выборах в Оренбуржье

ПроОрен13:12

Врио губернатора Оренбургской области Паслер побеждает на выборах

Интерфакс - Россия18:36

Паслер лидирует в Оренбургской области после обработки 80% протоколов

РИА Новости15:34

Сегодня в Оренбуржье выбирают губернатора

Беловка.русвчера в 14:21

По итогам обработки 51% бюллетений лидирует кандидат от «Единой России» Денис Паслер с 65% голосов

Эхо Москвы Оренбург14:20

Главой Оренбуржья стал выходец из свердловской политики

URA.Ru16:32

Константин Горячев намерен контролировать оренбургскую власть

РИА Оренбуржье14:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика

На выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов

Вести.Ru 16:37
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Футбол

Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru 14:48
Политика

На выборах в шести регионах врио губернаторов одерживают победу в первом туре

Общая газета.RU 17:03
Общество

Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Lenta.ru 19:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика

Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья

Парламентская газета 14:09
Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Футбол

Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 14:48
Автоспорт

Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Италии из-за технических проблем

ТАСС 10:09
Происшествия

20 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо

Москва 24 17:25
Энергетика

Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
Футбол

В «Локомотиве» подписание бразильца назвали бизнес-проектом

Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов.
Газета.Ru 19:43
Гаджеты

Huawei готова отказаться от технологий ARM

На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
ГЛАС.RU 09:01
Гаджеты

Huawei представила первый интегрированный мобильный чип 5G

На выставке IFA 2019 в Берлине, Huawei представила свой первый интегрированный мобильный чипсет Kirin 990 5G.
Megaobzor.com 02:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию

Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru 14:28
Теннис

Слуцкий поддержал Медведева, играющего с Надалем в финале US Open

Бомбардир.ру 18:29
Наука

Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ

Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Кино

Хоррор «Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

Газета.Ru 17:56
Шоу-бизнес

Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга

Bimru.ru 09:10
Политика

В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян разводятся

StarHit.ru 16:30
Музыка

Blink-182 спели песню о ненависти

Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia вчера в 20:21
Политика

Определились еще 8 лидеров депутатской гонки в Чите

Напомним, 8 сентября в Забайкалье прошли досрочные выборы губернатора, дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания и ещё 122 избирательных кампании по выборам в органы местного самоуправления, в том числе выборы депутатов думы Читы.
Заб.Ру 12:56
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса

Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания 09:22
Экономика

Климатической политике добавили переменчивости

О внесении новой версии законопроекта в правительство на Климатическом форуме городов в Москве на минувшей неделе объявила замглавы профильного департамента Минэкономики Лариса Корепанова.
Коммерсантъ 18:41
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

RT на русском 18:51
Кино

«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля

Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное