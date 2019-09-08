Политика
КоммерсантъВрио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
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Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru 14:48
Политика
На выборах в шести регионах врио губернаторов одерживают победу в первом туре
Общая газета.RU 17:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Энергетика
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
Футбол
В «Локомотиве» подписание бразильца назвали бизнес-проектом
Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов.
Газета.Ru 19:43
Гаджеты
Huawei готова отказаться от технологий ARM
На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
ГЛАС.RU 09:01
Гаджеты
Huawei представила первый интегрированный мобильный чип 5G
На выставке IFA 2019 в Берлине, Huawei представила свой первый интегрированный мобильный чипсет Kirin 990 5G.
Megaobzor.com 02:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru 14:28
Теннис
Слуцкий поддержал Медведева, играющего с Надалем в финале US Open
Бомбардир.ру 18:29
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Политика
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес
Саша Черно и Иосиф Оганесян разводятся
StarHit.ru 16:30
Музыка
Blink-182 спели песню о ненависти
Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia вчера в 20:21
Политика
Определились еще 8 лидеров депутатской гонки в Чите
Напомним, 8 сентября в Забайкалье прошли досрочные выборы губернатора, дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания и ещё 122 избирательных кампании по выборам в органы местного самоуправления, в том числе выборы депутатов думы Читы.
Заб.Ру 12:56
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса
Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания 09:22
Экономика
Климатической политике добавили переменчивости
О внесении новой версии законопроекта в правительство на Климатическом форуме городов в Москве на минувшей неделе объявила замглавы профильного департамента Минэкономики Лариса Корепанова.
Коммерсантъ 18:41
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54