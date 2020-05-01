Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПроценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса

Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может случиться всплеск числа заражений коронавирусом. По словам медика, в Москве пока не наступил пик заболеваемости COVID-19, что на фоне хорошей погоды вызывает тревогу у врачей.
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Денис Проценко
Что нам дадут майские праздники, если не будет все-таки соблюдаться самоизоляция? Станет понятно в середине мая. Мы очень боимся того, что эти майские праздники станут причиной того самого взрыва и увеличения количества госпитализированных больных спустя 5-10 дней.
— Денис Проценко, российский врачRambler News Service 09:38

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