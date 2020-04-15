Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение 487 человек. Из них у 485 пациентов стоит диагноз внебольничная пневмония, написал он в фейсбуке.

Денис Проценко рассказал о состоянии лечащихся в Коммунарке пациентов

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