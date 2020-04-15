Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксДенис Проценко рассказал о состоянии лечащихся в Коммунарке пациентов

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение 487 человек. Из них у 485 пациентов стоит диагноз внебольничная пневмония, написал он в фейсбуке.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения коронавирусом

ТАСС01:02

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

RT на русском00:51

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

РИА Новости00:37

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

РБК00:45

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о выздоровлении

Коммерсантъ00:44

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

НГС00:48

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от COVID-2019

Газета.Ru02:03
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Общество

Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск

Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Радио Sputnik вчера в 10:38
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Финансы

Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
18
Общество

В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
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Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия 02:28
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Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
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Авто

Hyundai Tucson получил новую спецверсию

Кроссовер Hyundai Tucson стал доступен в России в специальной версии Way; автомобили новой серии будут выпущены ограниченным тиражом.
Движок 04:20
5
Происшествия

СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

RT на русском 06:09
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Общество

В 65 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса на 15 апреля, только за последние сутки COVID-19 выявили у 3388 пациентов в 65 регионах страны.
REGNUM 05:54
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Политика

Главред «Новой газеты» ответил на обвинения Кадырова

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова из-за публикации о неготовности региона к эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:59
1,5K
Происшествия

В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек

Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:47
13
Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
95
Политика

Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»

Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе».
Lenta.ru вчера в 18:58
373
Общество

30 сотрудников ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом

Газета.Ru 05:29
1
Общество

Самолет с россиянами из Нью-Йорка приземлился в Петербурге

Neva.Today 04:10
82
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Происшествия

На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом

В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
14
Происшествия

В Калуге умер первый человек с коронавирусом

В Калужской области зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Instagram.
Коммерсантъ 05:04
13
Энергетика

Россия не спасла свою нефть от падения цен

Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Здоровье

На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14
14
Экономика

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
13
Политика

Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Комсомольская правда 13 апреля в 16:38
Экономика

Депозиты россиян могут направить на спасение банков в кризис

По мнению руководителя Счетной палаты Кудрина, кризис в банковской сфере может наступить уже через 3 месяца.
Кавказ Пост 03:11
Армия и оружие

В рядах российской армии нашлись зараженные коронавирусом

В рядах российской армии выявлено как минимум три случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который рассказал о данных на 30 марта.
Новый День вчера в 06:43
687
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
145
Киберспорт

ESL One Los Angeles Online: Virtus.pro победили OG

Virtus.pro одержали победу над командой OG в групповом матче ESL One Los Angeles Online.
Inc-news.ru 12 апреля в 12:16
Экономика

Путин заявил о падении розничной торговли на 35%

По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 вчера в 06:58
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Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

REGNUM вчера в 23:25
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