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Денис Пушилин сообщил, что 6 военных ВСУ погибли при попытке взорвать склады «Азовстали»

Шесть украинских военных погибли на территории завода "Азовсталь" при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен, сообщил глава ДНР.
ТАСС
По предварительной информации, среди сдавшихся в плен оказались и иностранцы, отметил Пушилин.
РБК
Уже через четыре дня Министерство обороны России заявило о полном «освобождении» завода.
РБК
В общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ.
Lenta.ru

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