Политика
Российская газетаДенис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
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«Хрен редьки не слаще». Шмыгаль стал премьером Украины вместо Гончарука
Национальная служба новостей13:36
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Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Общество
В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Происшествия
Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Политика
В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным
Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.
Армия и оружие
На Украине новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба
Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Происшествия
Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
Единоборства
Александр Емельяненко подтвердил бой по боксу против Владимира Минеева
Общество
Прокуратура США выдала ордер на задержание Олега Тинькова
Прокуратура США выдала ордер на задержание Олега Тинькова из-за уклонения от уплаты налогов.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский самолет L-39 в Идлибе
Космос
Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник
Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Единоборства
Петр Ян и Марлон Мораес возглавят турнир UFC в Казахстане
Претендентский поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Марлоном Мораесом станет главным событием дебютного мероприятия UFC в Казахстане, которое состоится 13 июня на «Астана-Арене» в Нур-Султане.
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Московский "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках Кубка России по футболу.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Футбол
Игроки «Барселоны» утратили доверие к Сетьену
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Футбол
Моуринью поддержал устроившего потасовку с болельщиком Дайера
После игры полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер устроил потасовку с одним фанатов. Хавбек забрался на западную трибуну.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Хоккей
Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.
Здоровье
Fox News: возможные распространители коронавируса — паломники и бездомные
Как сообщает американский телеканал Fox News, возможными распространителями коронавируса являются религиозные паломники, а также бездомные.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.