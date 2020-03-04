Политика

Российская газетаРоссийская газетаДенис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Читать в источнике
Комментировать320

Подробнее о событии

«Хрен редьки не слаще»: экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины

РИА Новости18:39

Нового премьера Украины обозвали котом в мешке

Московский Комсомолец13:17

Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины

ТАСС11:55

Рада утвердила Дениса Шмыгаля премьером Украины

Коммерсантъ11:20

Верховная рада утвердила нового премьера Украины

РБК11:19

«Хрен редьки не слаще». Шмыгаль стал премьером Украины вместо Гончарука

Национальная служба новостей13:36

Премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль

RT на русском11:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Игры

Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для ПК

Дни24 08:44
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Общество

В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Коммерсантъ 19:20
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Общество

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
RT на русском 01:11
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Происшествия

Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Известия 18:40
Политика

В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным

Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.
News.ru 05:38
Армия и оружие

На Украине новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба

Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
REGNUM 16:38
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Коммерсантъ 18:43
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Происшествия

Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
РИА Новости вчера в 05:33
Единоборства

Александр Емельяненко подтвердил бой по боксу против Владимира Минеева

FightTime.ru 14:52
Общество

Прокуратура США выдала ордер на задержание Олега Тинькова

Прокуратура США выдала ордер на задержание Олега Тинькова из-за уклонения от уплаты налогов.
Авторадио 02 марта в 05:10
Армия и оружие

Турция сбила сирийский самолет L-39 в Идлибе

Капитал страны вчера в 05:40
Космос

Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник

Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Машины и Механизмы 16:58
Единоборства

Петр Ян и Марлон Мораес возглавят турнир UFC в Казахстане

Претендентский поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Марлоном Мораесом станет главным событием дебютного мероприятия UFC в Казахстане, которое состоится 13 июня на «Астана-Арене» в Нур-Султане.
FightTime.ru 13:18
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Московский "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках Кубка России по футболу.
BFM.ru 14:26
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 12:20
Футбол

Игроки «Барселоны» утратили доверие к Сетьену

Спорт-Экспресс 10:18
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК вчера в 14:57
Футбол

Моуринью поддержал устроившего потасовку с болельщиком Дайера

После игры полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер устроил потасовку с одним фанатов. Хавбек забрался на западную трибуну.
Sport24.ru 18:25
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 05:03
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Piter.tv вчера в 01:28
Хоккей

Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.
Sport24.ru 02 марта в 23:02
Здоровье

Fox News: возможные распространители коронавируса — паломники и бездомные

Как сообщает американский телеканал Fox News, возможными распространителями коронавируса являются религиозные паломники, а также бездомные.
Московский Комсомолец 18:55
Экономика

У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Коммерсантъ Казань 09:02
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем 12:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное