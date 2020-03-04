Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.

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Политика В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.

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Происшествия Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".

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Экономика У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей «Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.