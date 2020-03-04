Политика

Российская газетаРоссийская газетаДенис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
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Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля главой правительства. За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее кандидатуру Шмыгаля на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский.
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