Политика
Российская газетаДенис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
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Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля главой правительства. За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее кандидатуру Шмыгаля на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский.РИА Новости11:20
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