РПЛ
Bookmaker-ratings.ruДенисов получил растяжение связок правой ноги в матче с «Зенитом»
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
|75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
|78′
|79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
|82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|82′
|87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
29
Денисов
8
Кьяртанссон
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Игроку казанского «Рубина» Виталию Денисову диагностировали растяжение связок правой ноги после матча 17-го тура чемпионата России с питерским «Зенитом». Об этом информирует РИА «Новости». Из-за повреждения Денисов не смог доиграть матч до конца.
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Денисов после матча с «Зенитом» был отправлен в больницу на скорой помощи
Спорт-Экспрессвчера в 10:59
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