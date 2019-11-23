Защитник «Рубина» Виталий Денисов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По информации источника, 32-летний игрок получил повреждение правой ноги и после игры был отправлен в больницу на машине скорой помощи.

Денисова увезли на скорой помощи после матча с «Зенитом»

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