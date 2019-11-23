РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUДенисова увезли на скорой помощи после матча с «Зенитом»

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Защитник «Рубина» Виталий Денисов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По информации источника, 32-летний игрок получил повреждение правой ноги и после игры был отправлен в больницу на машине скорой помощи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Денисов получил растяжение связок правой ноги в игре с «Зенитом»

РИА Новостивчера в 23:34

Денисову диагностировали растяжение связок после матча с «Зенитом»

Матч ТВ00:48

Денисов после матча с «Зенитом» был отправлен в больницу на скорой помощи

Спорт-Экспрессвчера в 10:59

Денисову диагностировали растяжение связок после матча с «Зенитом»

Sportbox.RU00:48

Защитника «Рубина» Денисова увезли на скорой после игры с «Зенитом»

Sports.ruвчера в 11:29

Защитника «Рубина» увезли на скорой помощи после матча с «Зенитом»

Спорт день за днемвчера в 12:54

Денисов получил растяжение связок правой ноги в матче с «Зенитом»

Bookmaker-ratings.ru01:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Второй пилот самолета, летевшего в воскресенье из Москвы в Анапу, скончался во время экстренного приземления в аэропорту Ростова-на-Дону.
Вести.Ru 03:40
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество

Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте

Газета.Ru 00:21
Футбол

«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

Bookmaker-ratings.ru 00:11
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Общество

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РБК 02:59
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Саша Савельева пришла в ресторан с 8-месячным сыном

Экс-участница группы "Фабрика" пришла в ресторан не только в компании супруга Кирилла Сафонова, но и взяла с собой 8-месячного сына.
Актуальные Новости 03:05
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Музыка

Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru вчера в 17:34
Экономика

Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн

Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
РИА Новости вчера в 12:06
Теннис

Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости

Предыдущий рекорд был установлен на выставочном матче в Бельгии между Ким Клийстерс и Сереной Уильямс в 2010 году в Бельгии.
Матч ТВ 02:36
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Происшествия

Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице

Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 03:26
Политика

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
RT на русском 04:02
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Спорт

Сборная России по пляжному футболу победила в стартовом матче ЧМ

Сборная России по пляжному футболу победила в стартовом матче с Сенегалом со счетом 8:7 на чемпионате мира 22 ноября.
Вечерняя Москва вчера в 03:10
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль 22 ноября в 07:06
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Авто

Volkswagen представил крупный минивэн Viloran

Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Новые автомобили 21 ноября в 07:00
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Политика

Путин поблагодарил «Единую Россию» за содержательную работу

ПолитРоссия вчера в 07:08
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы вчера в 13:00
Политика

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском вчера в 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Денисов
Узбекский футболист
Узбекский и российский футболист, защитник клуба «Рубин» и сборной Узбекистана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола конца 2000-х и начала 2010-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное