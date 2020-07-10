Экономика
Lenta.ruДеноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной
Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция». Однако люди воспринимают это психологически тяжело, добавил он.
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Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Политика
Кремль отрицает установление неосталинизма в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
Гаджеты
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14
Американская корпорация Apple сообщила о выходе первых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для своих мобильных гаджетов.
Discover24 вчера в 03:39
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Netflix показал кадры боевой подготовки к боевику «Бессмертная гвардия» в рамках приближающейся премьеры.
News.ru вчера в 14:56
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Экономика
Власти США могут отрезать Гонконг от долларов
Вашингтон, 8 июля 2020, 21:43 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару Соединенных Штатов, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, которые, в свою очередь, блокируют протестную активность в бывшей британской колонии.
REGNUM 08 июля в 14:43
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 09 июля в 01:32
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Футбол
«Ростов» может остаться без Карпина, президента и спортивного директора
Речь идет о главном тренере Валерии Карпине, президенте и инвесторе Арташесе Арутюнянце и спортивном директоре Алексее Рыскине.
Вести.Ru 09:40
Общество
В Москве в контрактах на капремонт нашли цифры, написанные исчезающими чернилами
В столице муниципальный депутат Черемушек Елена Селькова при проведении акта приема работ по капремонту лифтов обнаружила, что сумма прописана исчезающими чернилами.
Собеседник 08:17
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Политика
Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
Фигурное катание
Навка вошла в жюри премии Международного союза конькобежцев
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев, сообщает Газета.ru.
РИАМО 09 июля в 11:26
Армия и оружие
Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе
Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Здоровье
В Хабаровском крае призвали продлить меры против коронавируса
Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предписывает продлить ограничительные меры в регионе, ранее введенные из-за коронавируса, по 7 августа из-за роста числа заболевших.
Парламентская газета 08:50
Футбол
Орлов сравнил «Спартак» Карреры и «Зенит» Семака
Известный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил двух тренеров — Массимо Карреру и Сергея Семака.
Спорт-Экспресс 07:35
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 08 июля в 15:45
Здоровье
Эндокринолог Гусова сообщила, кому шоколад нужно есть обязательно
Люди, занимающиеся активной умственной деятельностью, должны есть шоколад, рассказала РИА Новости Залина Гусова.
iReactor вчера в 00:34
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч
Evo-rus.com 06:30
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Футбол
«Фенербахче» заинтересован в приобретении Дзюбы, пишут СМИ
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" заинтересован в переходе капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.
РИА Новости 09:30