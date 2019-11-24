Единоборства

Lenta.ruLenta.ruДеонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». 34-летний Уайлдер нокаутировал соперника в седьмом раунде противостояния.
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