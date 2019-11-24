Единоборства
REGNUMДеонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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Политика
США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет
Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».
Гаджеты
Билайн объявляет «Черную пятницу» со скидками до 90%
Билайн объявляет о старте акции «Черная пятница» в розничных магазинах и интернет-магазине по всей России.
Происшествия
Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Футбол
Болельщики ответили на скандальный флаг Бэйла
"Реал" переиграл "Реал Сосьедад" в матче 14-го тура Ла Лиги. Вингер Гарет Бэйл на 67-й минуте вышел на поле.
Культура
Эмиру Кустурице — 65
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Футбол
«Интер» разгромил «Торино» в Серии А
В матче 13-го тура чемпионата Италии "Торино" проиграл "Интеру" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Культура
Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Режиссеру исполнилось 65 лет Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с днём Рождения.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Футбол
Мамы игроков ЦСКА призвали фанатов прийти на игру с «Крыльями»
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Происшествия
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно
По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Армия и оружие
ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Теннис
Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»
Происшествия
Российского школьника избили, ранили и ограбили на улице
На северо-востоке Москвы два человека избили и ограбили девятиклассника.
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Общество
Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения
"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
Недвижимость
Цены на вторичную недвижимость прекращают движение
Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.