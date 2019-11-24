Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Политика США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Футбол Болельщики ответили на скандальный флаг Бэйла "Реал" переиграл "Реал Сосьедад" в матче 14-го тура Ла Лиги. Вингер Гарет Бэйл на 67-й минуте вышел на поле.

Футбол «Интер» разгромил «Торино» в Серии А В матче 13-го тура чемпионата Италии "Торино" проиграл "Интеру" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".

Кино Ситком «Интерны» стал мультсериалом Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.

Культура Путин поздравил Кустурицу с юбилеем Режиссеру исполнилось 65 лет Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с днём Рождения.

Политика Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Общество Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения "Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".

Недвижимость Цены на вторичную недвижимость прекращают движение Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года.