Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsДепай вступил в драку с болельщиком «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай вступил в перепалку с болельщиком клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (2:2). Поводом для этого стало выбегание фаната на поле с баннером, где был нарисован осёл и было написано: «Марсело, уходи!».
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«Лион» – «РБ Лейпциг». Фанат выбежал на поле с баннером с изображением осла и призывом к защитнику Марсело покинуть клуб

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