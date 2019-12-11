Лига чемпионов
MetaratingsДепай вступил в драку с болельщиком «Лиона»
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай вступил в перепалку с болельщиком клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (2:2). Поводом для этого стало выбегание фаната на поле с баннером, где был нарисован осёл и было написано: «Марсело, уходи!».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Технологии
Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10
В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
Политика
Песков счел неуместным говорить о победителях на «нормандском» саммите
Песков пояснил, что лидеры России, Украины, Германии и Франции преследовали одну цель — возобновить работу «нормандской четверки» после длительного перерыва, а также усилить процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть авиабазу Инджирлик для США
Если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Турция примет ответные меры, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Происшествия
Пять человек погибли в массовом ДТП в Воронежской области
Микроавтобус Peugeot Boxer ехал по трассе «Москва-Астрахань» по направлению из Волгограда в столицу и на 622-м километре выскочил на встречку, где врезался в фуру Mercedes под управлением 37-летнего водителя.
Политика
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Общество
В Кремле назвали главную цель проектов российской экономики
Главной и конечной целью всех проектов российской экономики является повышение благосостояния граждан страны.
Политика
Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова
Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»
Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»
С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Политика
Путин провел заседание Совета по правам человека
В Международный день прав человека Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором члены СПЧ обсудили широкий круг вопросов.
Происшествия
Во Владимире врача осудят за смерть мальчика из-за опоздания на работу
Во Владимире состоится суд над врачом, который опоздал на работу, что в итоге повлекло за собой смерть 2-летнего мальчика, как сообщает ТАСС.
Экономика
Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков
Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам.
Происшествия
Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане
В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Автоспорт
Росс Браун: Командам стоило выбрать шины 2020 года
Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун считает, что командам всё же стоило перейти на новую резину и не критиковать Pirelli.
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
ФСБ задержала в Магнитогорске бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
Технологии
«Лаборатория Касперского» выпустит смартфон
«Лаборатория Касперского» объявила о планах выпустить защищенный смартфон.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.