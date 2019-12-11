Нападающий «Лиона» Мемфис Депай вступил в перепалку с болельщиком клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (2:2). Поводом для этого стало выбегание фаната на поле с баннером, где был нарисован осёл и было написано: «Марсело, уходи!».

Депай вступил в драку с болельщиком «Лиона»

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