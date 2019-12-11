Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsДепай вступил в драку с болельщиком «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай вступил в перепалку с болельщиком клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (2:2). Поводом для этого стало выбегание фаната на поле с баннером, где был нарисован осёл и было написано: «Марсело, уходи!».
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Скандал после матча Лиги чемпионов: капитан «Лиона» заступился за партнера, оскорбленного фанатами

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Капитан «Лиона» Депай едва не подрался с болельщиками клуба из-за баннера. Фото

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Футболисты и фанаты «Лиона» повздорили после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов

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«Лион» – «РБ Лейпциг». Фанат выбежал на поле с баннером с изображением осла и призывом к защитнику Марсело покинуть клуб

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Фанаты «Лиона» начали оскорблять игрока после выхода в плей-офф ЛЧ

Газета.Ruвчера в 22:34
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
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В Екатеринбурге горит лакокрасочный завод

В Екатеринбурге горит Уральский завод лакокрасочных изделий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
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Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
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Прохожие обнаружили в центре Москвы жестоко избитую женщину – по предварительным данным, ее могли изнасиловать.
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