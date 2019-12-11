Лига чемпионов
MetaratingsДепай вступил в драку с болельщиком «Лиона»
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай вступил в перепалку с болельщиком клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (2:2). Поводом для этого стало выбегание фаната на поле с баннером, где был нарисован осёл и было написано: «Марсело, уходи!».
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Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
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Транспорт
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
Общество
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«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
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Общество
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Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Политика
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Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
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Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов
Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Общество
Нобелевские премии вручили в Стокгольме
В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Музыка
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
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Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Производитель кондитерских изделий «Мон’дэлис Русь» (входит в американскую группу Mondelez International) решил не достраивать завод под Новосибирском, рассказал «Коммерсанту» представитель компании.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
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В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Игры
Valve не исключает выхода Half-Life: Alyx на PS VR
Студия Valve рассматривает возможность выпуска версии Half-Life: Alyx для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR.
Общество
Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы
В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
Культура
Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк
Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
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