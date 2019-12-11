Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsДепай вступил в драку с болельщиком «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай вступил в перепалку с болельщиком клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (2:2). Поводом для этого стало выбегание фаната на поле с баннером, где был нарисован осёл и было написано: «Марсело, уходи!».
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Фанаты «Лиона» ненавидят своего игрока больше, чем спартаковцы — Дзюбу. Все закончилось дракой

Sport24.ru05:30

Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба после матча Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 20:31

Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба после матча Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 20:31

Капитан «Лиона» Депай едва не подрался с болельщиками клуба из-за баннера. Фото

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Мемфис Депай: «У кого вообще есть время нарисовать баннер с ослом? Болельщики наплевали на нас»

Sports.ru08:10

Президент «Лиона»: «Игрокам неприятно, что один сумасшедший выбежал на поле с баннером, когда все ликуют»

Спорт-Экспресс04:08

Капитан «Лиона» чуть не подрался с болельщиками из-за баннера

Газета.Ru04:00
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Происшествия

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Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
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В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
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В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
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Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

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Студия Valve рассматривает возможность выпуска версии Half-Life: Alyx для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR.
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В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
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