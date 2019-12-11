Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsДепай вступил в драку с болельщиком «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай вступил в перепалку с болельщиком клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (2:2). Поводом для этого стало выбегание фаната на поле с баннером, где был нарисован осёл и было написано: «Марсело, уходи!».
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Скандал после матча Лиги чемпионов: капитан «Лиона» заступился за партнера, оскорбленного фанатами

Sport24.ruвчера в 19:59

Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба после матча Лиги чемпионов

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Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба после матча Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 20:31

Капитан «Лиона» Депай едва не подрался с болельщиками клуба из-за баннера. Фото

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«Лион» – «РБ Лейпциг». Фанат выбежал на поле с баннером с изображением осла и призывом к защитнику Марсело покинуть клуб

Sports.ru01:40

Фанаты «Лиона» начали оскорблять игрока после выхода в плей-офф ЛЧ

Газета.Ruвчера в 22:34

Игроки и фанаты «Лиона» повздорили из-за плаката с ослом

Soccer.ruвчера в 23:35
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Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс вчера в 04:16
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В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

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Коммерсантъ вчера в 10:43
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста вчера в 03:26
Спорт

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Комиссия атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерена избавиться от всех россиян на Олимпиаде и чемпионатах мира, которые включены в четырехлетний срок запрета выступления России на мировых соревнованиях.
Газета.Ru вчера в 23:38
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Футбол

Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.
РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия

Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана

РБК вчера в 08:38
Политика

Жители Бугенвиля проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи

Жители острова Бугенвиль в рамках референдума проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 00:58
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости вчера в 17:29
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Политика

Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
HotGeo вчера в 07:07
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело вчера в 22:04
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 09 декабря в 07:49
Общество

В Канаде совершил полет первый самолет на электричестве

В Канаде совершил полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
Авто

Российский авторынок продолжит падение и в 2020 году

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» («Роад») прогнозирует в 2020 г. падение продаж легковых и коммерческих автомобилей на 8%, заявил президент «Роад» Олег Мосеев.
Ведомости вчера в 11:50
Гаджеты

Опубликован ТОП самых мощных смартфонов

Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
МонаВиста вчера в 10:54
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Lenta.ru 01:48
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

РИА Новости 00:37
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
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Свечников помог «Каролине» обыграть «Эдмонтон»

ГЛАС.RU 00:21
Авто

Jeep рассказал о новинках для России в 2020 году

В 2020 году в России начнут продавать обновленный Jeep Wrangler, а также спецверсии легендарного внедорожника.
Российская газета 02:00
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре

Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
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В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:34
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