Город55.руДепарх назвал нарушения в связи со строительством храма в омском сквере МолодоженовОбщий объем доходов бюджета Омска в 2020 году составил 22.7 млрд рублей, а суммарный объем активов первой десятки омских богачей — 22.03 млрд рублей.БК55На первом месте оказался «мясной король» Темури Латария, следом за ним идут дорожник Яков Вагнер и Евгений Шостя, которого считают собственником Любинского молочно-консервного комбината.Город55.руПо данным рейтинга, составленного сайтом «Город55», стоимость активов первой десятки богатейших омичей равна годовому бюджета Омска.БК55Выдачу разрешения на строительства церкви признали законной, но нашли «иные нарушения» — какие именно, ведомства долго не признавались.Город55.руЧитать далееСвернутьГород55.руГород55.руOm1.ruПодробнее о событииСостояние омских богачей сравнялось с бюджетом городаАиФ Омск00:40Три утомленных новости субботы о богатстве, храме и вырубкахГород55.ру01:27Состояние 10 омских богачей почти достигло годового бюджета городаOm1.ruвчера в 02:35Состояние первой десятки омских богачей сравнялось с бюджетом городаREGNUMвчера в 03:37Показать ещёОценить120Поделиться