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Депарх назвал нарушения в связи со строительством храма в омском сквере Молодоженов

Общий объем доходов бюджета Омска в 2020 году составил 22.7 млрд рублей, а суммарный объем активов первой десятки омских богачей — 22.03 млрд рублей.
БК55
На первом месте оказался «мясной король» Темури Латария, следом за ним идут дорожник Яков Вагнер и Евгений Шостя, которого считают собственником Любинского молочно-консервного комбината.
Город55.ру
По данным рейтинга, составленного сайтом «Город55», стоимость активов первой десятки богатейших омичей равна годовому бюджета Омска.
БК55
Выдачу разрешения на строительства церкви признали законной, но нашли «иные нарушения» — какие именно, ведомства долго не признавались.
Город55.ру

Подробнее о событии

Состояние омских богачей сравнялось с бюджетом города

АиФ Омск00:40

Три утомленных новости субботы о богатстве, храме и вырубках

Город55.ру01:27

Состояние 10 омских богачей почти достигло годового бюджета города

Om1.ruвчера в 02:35

Состояние первой десятки омских богачей сравнялось с бюджетом города

REGNUMвчера в 03:37
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Глава «Нафтогаза» назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о закупках газа для Украины

Предложения «Газпрома» о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Коммерсантъвчера в 08:29

У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе изъяли патроны

Обоймы и патроны изъяли у 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.
ТАСС00:50