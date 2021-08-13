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Департамент США обвинил Россию, Китай и Иран в распространении лжи о COVID-19

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Департамент национальной безопасности (Department of Homeland Security) США обвинил российские, китайские и иранские СМИ в якобы распространении заведомо ложной информации о коронавирусе и вакцинах против него.
Lenta.ru
По словам чиновников, «государства из числа противников Соединенных Штатов активизировали попытки посеять разногласия».
Lenta.ru
Также доклад сообщает о случаях распространения "призывов к насилию в отношении лиц азиатского происхождения".
РИА Новости
Доказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.
Взгляд.ру

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