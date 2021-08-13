Lenta.ruДепартамент США обвинил Россию, Китай и Иран в распространении лжи о COVID-19Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетДепартамент национальной безопасности (Department of Homeland Security) США обвинил российские, китайские и иранские СМИ в якобы распространении заведомо ложной информации о коронавирусе и вакцинах против него.Lenta.ruПо словам чиновников, «государства из числа противников Соединенных Штатов активизировали попытки посеять разногласия».Lenta.ruТакже доклад сообщает о случаях распространения "призывов к насилию в отношении лиц азиатского происхождения".РИА НовостиДоказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.Взгляд.руЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuИА Красная ВеснаНациональная служба новостейПрофильПодробнее о событииМинистерство внутренней безопасности США обвинило Россию, Китай и Иран в дезинформации о COVID-19РИА Новости19:20Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19Взгляд.рувчера в 15:48Департамент США обвинил Россию, Китай и Иран в распространении лжи о COVID-19Lenta.ru18:41В США обвинили связанные с Россией и Китаем СМИ в распространении дезинформации о коронавирусеКомсомольская правда17:06США обвинили СМИ России в распространении дезинформации о COVID-19Московский Комсомолецвчера в 16:42США утверждают, что связанные с РФ, КНР и Ираном СМИ распространяют дезинформацию о ковидеТАССвчера в 16:12В США обвинили Россию, КНР и Иран в дезинформации о происхождении COVIDРБК19:18Показать ещёОценить72Поделиться