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Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал руководство на случай ядерного удара по городу

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал на своем YouTube-канале
 обучающий ролик о необходимых действиях в случае ядерного удара.
Ямал-Медиа
Женщина просит жителей Нью-Йорка запомнить три важных шага.
РИА Новости
Ньюйоркцам советуют укрыться в центре здания, закрыть окна и двери, а после взрыва сменить одежду, принять душ и следить за новостями.
Московский Комсомолец
В случае, если во время взрыва человек находился на улице, необходимо как можно быстрее снять с себя всю одежду и принять душ с мылом или шампунем.
Lenta.ru

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Власти Нью-Йорка представили видеоинструкцию на случай ядерного удара
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Власти Нью-Йорка рекомендовали жителям укрыться в доме в случае ядерного удара по городу
Lenta.ru19:19
В Нью-Йорке выпустили видеоинструкцию для жителей на случай ядерного удара
Московский Комсомолец19:02
Власти Нью-Йорка опубликовали видеоинструкцию на случай ядерной атаки
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Власти Нью-Йорка опубликовали видеоролик с инструкциями на случай ядерной атаки
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Власти Нью-Йорка опубликовали ролик с правилами поведения при ядерном ударе
REGNUM18:02
Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал руководство на случай ядерного удара по городу
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