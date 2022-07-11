РИА НовостиДепартамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал руководство на случай ядерного удара по городуДепартамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал на своем YouTube-канале обучающий ролик о необходимых действиях в случае ядерного удара.Ямал-МедиаЖенщина просит жителей Нью-Йорка запомнить три важных шага.РИА НовостиНьюйоркцам советуют укрыться в центре здания, закрыть окна и двери, а после взрыва сменить одежду, принять душ и следить за новостями.Московский КомсомолецВ случае, если во время взрыва человек находился на улице, необходимо как можно быстрее снять с себя всю одежду и принять душ с мылом или шампунем.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuГлавный региональныйРЕН ТВФАНDiscover24АбзацREGNUMPlanet TodayЯмал-МедиаРоссийская газетаРамблерReadovka NewsИА Красная ВеснаПодробнее о событииВласти Нью-Йорка представили видеоинструкцию на случай ядерного удараФАН18:35Власти Нью-Йорка рекомендовали жителям укрыться в доме в случае ядерного удара по городуLenta.ru19:19В Нью-Йорке выпустили видеоинструкцию для жителей на случай ядерного удараМосковский Комсомолец19:02Власти Нью-Йорка опубликовали видеоинструкцию на случай ядерной атакиКомсомольская правда19:44Власти Нью-Йорка опубликовали видеоролик с инструкциями на случай ядерной атакиТАСС18:09Власти Нью-Йорка опубликовали ролик с правилами поведения при ядерном удареREGNUM18:02Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал руководство на случай ядерного удара по городуРИА Новости18:00Показать ещёОценить401Поделиться