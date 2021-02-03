Депкульт ответил на слухи о «расторжении» контракта с Серебренниковым
Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА Новости, что не будет комментировать анонимные источники.В источнике
С чего всё началось
Источник: власти Москвы не продлят контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым
Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт "заканчивается в двадцатых числах февраля", но от дальнейших комментариев отказался. ТАСС запросил комментарий Департамента культуры Москвы. 2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет.
ТАСС17:04
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