Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА Новости, что не будет комментировать анонимные источники.

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С чего всё началось Источник: власти Москвы не продлят контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт "заканчивается в двадцатых числах февраля", но от дальнейших комментариев отказался. ТАСС запросил комментарий Департамента культуры Москвы. 2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет. ТАСС 17:04