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РИА Новости
РИА Новости

Депкульт ответил на слухи о «расторжении» контракта с Серебренниковым

Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА Новости, что не будет комментировать анонимные источники.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Источник: власти Москвы не продлят контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым

Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт "заканчивается в двадцатых числах февраля", но от дальнейших комментариев отказался. ТАСС запросил комментарий Департамента культуры Москвы. 2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет.
ТАСС17:04
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В театре «Гоголь-центр» возможно сменится художественный руководитель

Эхо Москвы04:05
Вести.Ru

Москва отказала в финансировании Кириллу Серебренникову

Вести.Ru19:27
ТАСС

Источник: власти Москвы не продлят контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым

ТАСС17:04
Lenta.ru

Серебренников лишится контракта с властями Москвы

Lenta.ru17:35
Комсомольская правда

Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым

Комсомольская правда17:19
Дождь

ТАСС: Кирилл Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра»

Дождь17:13
Коммерсантъ

ТАСС: власти Москвы не продлят контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым

Коммерсантъ18:25

Собчак сравнила несогласованную ночную акцию в Москве с Минском

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о несогласованной акции, которая прошла минувшей ночью в Москве после решения суда заменить Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным.
Московский Комсомолец03:54

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Оппозиция в Верховной раде инициирует процедуру импичмента Зеленского

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского после решения о санкциях в отношении трех украинских телеканалов.
Известия03:13