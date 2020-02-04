Экономика

ВедомостиВедомостиКапитализация TCS Group Тинькова превысила $5 млрд

Капитализация группы TCS Group Holding PLC Олега Тинькова превысила $5 млрд, свидетельствуют данные торгов на Лондонской фондовой бирже. На 14.43 мск цена на депозитарные расписки выросла на 3,89% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $25,35 за бумагу.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Капитализация TCS Group впервые превысила $5 млрд

РБК04 февраля в 08:14

Капитализация TCS Group Тинькова превысила $5 млрд

Ведомости04 февраля в 06:56

Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании

РИА Новости04:16

Капитализация TCS Group Тинькова достигла 5 млрд долларов

Компания04 февраля в 07:45

Рыночная капитализация TCS Group Holding впервые превысила на Лондонской бирже $5 млрд

ПРАЙМ04 февраля в 13:44

Капитализация TCS Group Тинькова превысила 5 миллиардов долларов

Пласвчера в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

РБК 04:43
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие и раненые

Скоростной поезд сошел с рельсов на линии между Миланом и Болоньей.
Росбалт 05:40
Экономика

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Как будет устроена сделка En + с ВТБ Для выкупа доли ВТБ, который был вторым по размеру акционером компании, после Дерипаски, En + привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля).
РБК 02:59
Экономика

В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.
REGNUM 05:14
Происшествия

При сходе лавины в Турции погибли более 25 человек

Погибли не менее 26 человек, в больницах находятся более 30.
Коммерсантъ вчера в 08:44
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Известия вчера в 20:22
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Общество

В Тюмени эвакуированных из Китая встретили правоохранители

В аэропорт Рощино прибыли эвакуированные из китайской провинции Хубэй 80 человек, которых встретили правоохранители и медики-вирусологи.
Daily Storm вчера в 03:35
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

В Раде произошла потасовка между депутатами

РИА Новости 04:37
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Вести.Ru 04 февраля в 02:28
Спорт

В FIS отреагировали на критику изменения формата этапа Кубка мира в Фалуне

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей отреагировал на критику в адрес FIS в связи с внесением изменений в программу этапа в Фалуне (Швеция) из-за погодных условий.
Чемпионат вчера в 01:10
Общество

Путин поручил выделить допсредства на ремонт домов и дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.
RT на русском 05:45
Общество

Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru вчера в 08:43
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК вчера в 14:31
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
РБК 05:05
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Общество

Ургант отчитал автора шутки о космонавтах

Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие

В России разработают новую версию боевого беспилотника «Альтиус»

Минобороны России заключило с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) контракт на разработку новой версии разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ».
RT на русском вчера в 06:25
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
РИА Новости 05:13
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России 05:32
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

Известия вчера в 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное