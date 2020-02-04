Экономика
ВедомостиКапитализация TCS Group Тинькова превысила $5 млрд
Капитализация группы TCS Group Holding PLC Олега Тинькова превысила $5 млрд, свидетельствуют данные торгов на Лондонской фондовой бирже. На 14.43 мск цена на депозитарные расписки выросла на 3,89% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $25,35 за бумагу.
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Рыночная капитализация TCS Group Holding впервые превысила на Лондонской бирже $5 млрд
ПРАЙМ04 февраля в 13:44
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
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МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
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Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие и раненые
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En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
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В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
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Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20
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В Тюмени эвакуированных из Китая встретили правоохранители
В аэропорт Рощино прибыли эвакуированные из китайской провинции Хубэй 80 человек, которых встретили правоохранители и медики-вирусологи.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Спорт
В FIS отреагировали на критику изменения формата этапа Кубка мира в Фалуне
Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей отреагировал на критику в адрес FIS в связи с внесением изменений в программу этапа в Фалуне (Швеция) из-за погодных условий.
Общество
Путин поручил выделить допсредства на ремонт домов и дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.
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Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
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Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Умер американский актёр Кирк Дуглас
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Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Общество
Ургант отчитал автора шутки о космонавтах
Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Армия и оружие
В России разработают новую версию боевого беспилотника «Альтиус»
Минобороны России заключило с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) контракт на разработку новой версии разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ».
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Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Армия и оружие