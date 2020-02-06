Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.

Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании

Спорт Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.

Происшествия Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Здоровье Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Здоровье В Китае у новорожденного обнаружили коронавирус В Китае у новорожденного младенца диагностировали коронавирус. Заболевание было выявлено спустя 30 часов после рождения.

Политика Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.

Авто Второе поколение Renault Duster выходит на рынок Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, скоро доберется до Южной Америки.