Экономика
РИА НовостиДепозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании
Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Ургант отчитал автора шутки о космонавтах
Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Происшествия
Двухлетняя российская девочка спряталась от мороза в гараже и умерла
Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Спорт
Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида
Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Происшествия
Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Культура
Появились первые кадры со съемок нового сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Наука
Эксперимент показал, что еда становится вкуснее, если есть ее руками
Кино
В сети появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Политика
В Чувашии ещё один министр отправлен в отставку
Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство в отставку.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Здоровье
Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю
Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Здоровье
В Китае у новорожденного обнаружили коронавирус
В Китае у новорожденного младенца диагностировали коронавирус. Заболевание было выявлено спустя 30 часов после рождения.
Общество
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе
Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Происшествия
Россиянина убили в грузинском монастыре
Политика
Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине
Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Авто
Второе поколение Renault Duster выходит на рынок
Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, скоро доберется до Южной Америки.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Общество
Ростовская область приостановила автобусное сообщение с Украиной
В Ростовской области из-за сложных погодных условий и плохой видимости ограничено международное автобусное сообщение с Украиной.