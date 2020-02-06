Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДепозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании

Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Акции En+ Group выросли на 3% на новости о покупке группой своей доли у ВТБ

ТАСС02:50

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

РБК02:59

En+ Group выкупает свои акции у ВТБ

Коммерсантъ05:19

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Ведомости02:32

«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

ПРАЙМ04:15

Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании

РИА Новости04:16

En+ выкупит 21,37% собственных акций у ВТБ

Rambler News Service03:11
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Общество

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Общество

Ургант отчитал автора шутки о космонавтах

Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Газета.Ru 04:56
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
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Происшествия

Двухлетняя российская девочка спряталась от мороза в гараже и умерла

Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Lenta.ru 04:55
Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК 04:43
Происшествия

Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:12
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Появились первые кадры со съемок нового сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Наука

Эксперимент показал, что еда становится вкуснее, если есть ее руками

Вестник Кавказа 03:40
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В сети появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города.
Газета.Ru 05:11
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Армия и оружие

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
Политика

В Чувашии ещё один министр отправлен в отставку

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство в отставку.
REGNUM 04:08
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
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«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Взгляд.ру 03 февраля в 15:38
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Здоровье

Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю

Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
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Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
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В Китае у новорожденного обнаружили коронавирус

В Китае у новорожденного младенца диагностировали коронавирус. Заболевание было выявлено спустя 30 часов после рождения.
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Общество

Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе

Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Российская газета вчера в 12:07
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Россиянина убили в грузинском монастыре

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Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине

Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.
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Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
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На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

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Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
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Второе поколение Renault Duster выходит на рынок

Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, скоро доберется до Южной Америки.
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Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

Ростовская область приостановила автобусное сообщение с Украиной

В Ростовской области из-за сложных погодных условий и плохой видимости ограничено международное автобусное сообщение с Украиной.
REGNUM 03:50
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