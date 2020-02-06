Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.

Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании

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