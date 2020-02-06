Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДепозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании

Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Акции En+ Group выросли на 3% на новости о покупке группой своей доли у ВТБ

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РБК02:59

En+ Group выкупает свои акции у ВТБ

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«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

ПРАЙМ04:15

Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании

РИА Новости04:16

En+ выкупит 21,37% собственных акций у ВТБ

Rambler News Service03:11
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
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