Экономика
РИА НовостиДепозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании
Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Происшествия
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии: два человека погибли
Железнодорожная авария произошла на севере Италии - скоростной поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли два человека, еще 30 ранены, пишет РИА Новости.
Общество
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
В Австрии раскрыли сумму вложений в «Северный поток-2» в 2019 году
Австрийская компания OMV занятая в строительстве "Северного потока-2", в прошлом году потратила на проект 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании, передает РИА Новости.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Политика
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Армия и оружие
Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу после попытки суицида. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Политика
Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Наука
Ученые расшифровали геном риса басмати
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Политика
Депутаты «Слуги народа» согласились голосовать за закон о земле
Фракция «Слуга народа» в Верховной раде в полном составе согласилась проголосовать за закон о земле.
Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом
ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Футбол
«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева празднует первый день рождения сына
Интересно, что малыш появился на свет в Майами, а свой первый день рождения отмечает в Дубае.