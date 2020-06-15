Финансы
ПРАЙМДепозиты банков в ЦБ составили 1,592 трлн рублей
Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 1,592 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Депозиты банков по сравнению с четвергом выросли на 12,3 миллиарда рублей.
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