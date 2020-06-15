Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 1,592 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Депозиты банков по сравнению с четвергом выросли на 12,3 миллиарда рублей.

Технологии Пользователям YouTube назвали способ смотреть ролики без рекламы Пользователи сервиса Reddit рассказали, как избавиться от навязчивой рекламы во время просмотра роликов на видеохостинге YouTube, при этом не оформляя платную подписку. 57

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 216

Экономика ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков Объем вкладов населения в российских банках в мае сократился на 0,1%, что характерно для этого месяца из-за трат на праздники и снижения доходов из-за меньшего числа рабочих дней, говорится в сообщении ЦБ. 8

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 522

Политика Макрон не приедет на парад Победы в Москве Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить Россию и не планирует посетить Москву 24 июня, заявили РБК в пресс-службе Елисейского дворца.

Общество Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки. 376

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.

Политика Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в некоторых регионах России в связи с угрозой распространения коронавируса. 82

Шоу-бизнес Прилучный и Муцениеце официально развелись Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.

Экономика Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе Бросая вызов глобальной катастрофе, международная корпорация планирует сократить выбросы парниковых газов от своего производства (углеродный след) и свести их к нулю к 2039 году.

Экономика Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 2

Энергетика BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.

Экономика «Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство. 2,4K

Политика Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута «СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков. 25