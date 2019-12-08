Мало солнца, да еще и холодно ‒ зимой настроение портится у многих. И дело тут не только в психологии, но и в биохимии, объяснил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

с чего всё началось

Дефицит витамина D заставляет россиян думать, что жизнь тяжелее, чем есть на самом деле. Как исправить эту ситуацию, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

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