Общество

РИА НовостиРИА НовостиДепрессивность россиян получила неожиданное объяснение

Дефицит витамина D заставляет россиян думать, что жизнь тяжелее, чем есть на самом деле. Как исправить эту ситуацию, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Мало солнца, да еще и холодно ‒ зимой настроение портится у многих. И дело тут не только в психологии, но и в биохимии, объяснил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Радио Sputnik18:00

Подробнее о событии

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Радио Sputnik18:00

Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение

РИА Новости19:06

Ученый объянил депрессивность россиян

Газета.Ru19:18

Россиянам объяснили причину сезонной депрессии

Lenta.ru20:10

Ученые нашли объяснение депрессиям и жалобам россиян на жизнь

URA.Ru19:59

Эксперты рассказали о причинах депрессивности россиян

Комсомольская правда20:29

Учёный объяснил депрессивность россиян и подсказал решение этой проблемы

Life.ru20:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Полит.ру 02:25
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Общество

Назван самый популярный напиток у россиян к Новому году

Самым популярным напитком у россиян к Новому году стало пиво.
Известия 20:41
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
РИА Новости 16:19
Политика

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Интерфакс 13:10
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Здоровье

Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа

Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Вечерняя Москва вчера в 00:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Народные новости вчера в 17:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Vprognoze.ru 15:38
Наука

Определен режим питания для похудения

Lenta.ru 08:29
Транспорт

Железные дороги перешли на новый график движения поездов

В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.
Российская газета 17:37
Космос

На МКС появился чувствительный робот

Несколько дней назад ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
Ferra 10:49
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости вчера в 11:55
Армия и оружие

В Сирии на военную базу США напали неизвестные

Нападение произошло на военную базу, расположенную на месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор.
RuNews24.ru вчера в 09:31
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RU 02:49
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания 06:04
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 00:05
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец 13:00
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше

В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
CarsWeek.ru вчера в 03:42
Политика

МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд

Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
Коммерсантъ 17:26
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Как совершить паровую революцию

Употребление табака в России в последние годы значительно снизилось. Об этом свидетельствует статистика агентства Bloomberg.
Expert.ru 11:54
Авто

Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке

Автоновости дня 10:44
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 05:58
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru вчера в 02:39
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Автоспорт

Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м

В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Sportbox.RU вчера в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное