Транспорт

RT на русскомRT на русскомДептранс Москвы сообщил, как таксисты будут проверять наличие пропуска

Водители такси получат свой цифровой пропуск и будут обязаны проверять пропуска у пассажиров. В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что водителей такси, не проверяющих цифровые пропуска у пассажиров в Москве или нарушающих заявленный маршрут поездки, отключат от агрегаторов.
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Раскрыт способ проверки электронного пропуска в такси

Lenta.ru22:04

В Дептрансе рассказали об использовании пропуска для поездки на такси

РИА Новости08:08

Таксисты будут проверять QR-коды пассажиров через приложение «Помощник Москвы»

Интерфакс15:55

Дептранс Москвы сообщил, как таксисты будут проверять наличие пропуска

RT на русском15:42

Агрегаторы начали информировать водителей о приложении для проверки пропусков пассажиров

ТАСС16:02

Таксисты будут проверять пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы»

Москва 2413:27

Таксисты будут проверять у пассажиров пропуска для передвижения по городу с помощью приложения «Помощник Москвы»

Эхо Москвы20:05
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