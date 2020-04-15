Водители такси получат свой цифровой пропуск и будут обязаны проверять пропуска у пассажиров. В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что водителей такси, не проверяющих цифровые пропуска у пассажиров в Москве или нарушающих заявленный маршрут поездки, отключат от агрегаторов.

Дептранс Москвы сообщил, как таксисты будут проверять наличие пропуска

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Футбол Бразильский тренер Зико сравнил Юрия Жиркова с Месси Зико говорит, что особенно для команды важен был Жирков, примерно так же, как Месси для «Барселоны».

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Общество Врач назвал места с самым высоким риском заражения коронавирусом Аптека, заправка и магазин являются самыми опасными местами в условиях соблюдения режима самоизоляции, где можно заразиться коронавирусом, считает кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. 726

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 3,1K

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Космос Впервые измерена скорость ветра на коричневом карлике Благодаря наблюдениям удалось установить, что скорость ветров на этом коричневом карлике составляет 2 300 км/ч, что значительно быстрее юпитерианских ветров, скорость которых составляет 370 км/ч. 1

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