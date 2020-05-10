Общество

РИА НовостиРИА НовостиДептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
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Водителей призвали проверять номер машины при привязке к пропуску

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Дептранс назвал главную ошибку при привязке авто к цифровому пропуску

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Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

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Дептранс назвал частые ошибки при оформлении спецпропусков

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Названа главная ошибка водителей при привязке авто к цифровому пропуску

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НТВ07:37

ЦОДД призвал водителей внимательно проверять номер машины при привязке его к цифровому пропуску

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Общество

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В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400

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Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений

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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Ухане

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Общество

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АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran

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Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

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В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

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Facebook объяснил удаление фото со знаменем над Рейхстагом

Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом В сообщении от администрации говорилось, что опубликованная информация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций», поэтому чтобы пост не нанес никому вреда в реальной жизни, пост будет удален.
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