с чего всё началось

Цзи Сон Хо отметил, что он довольно долго гадал, сколько еще Ким Чен Ын «протянет после операции на сердце». Однако ему якобы сообщили, что лидер КНДР уже умер и произошло это в минувшие выходные — 25,26 апреля. Свой источник информации Цзи Сон Хо не раскрыл.

Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв

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Происшествия В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края. 233