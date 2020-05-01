Общество
REGNUMПеребежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв
Цзи Сон Хо отметил, что он довольно долго гадал, сколько еще Ким Чен Ын «протянет после операции на сердце». Однако ему якобы сообщили, что лидер КНДР уже умер и произошло это в минувшие выходные — 25,26 апреля. Свой источник информации Цзи Сон Хо не раскрыл.
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с чего всё началось
Агентство Yonhap News со ссылкой на перебежчика из Северной Кореи, который стал законодателем в Южной Корее, сообщает, что в ближайшее время правительство Ирана сообщит о смерти Ким Чен Ына.Собеседник11:46
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