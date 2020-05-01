Общество

ИнфоросДепутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Чи Сон Хо уверен, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности. Возможно, Пхеньян сделает заявление о смерти лидера уже в ближайшие выходные, передает "360".
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Агентство Yonhap News
 со ссылкой на перебежчика из Северной Кореи, который стал законодателем в Южной Корее, сообщает, что в ближайшее время правительство Ирана сообщит о смерти Ким Чен Ына.
Собеседник11:46

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