с чего всё началось

Чи Сон Хо уверен, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности. Возможно, Пхеньян сделает заявление о смерти лидера уже в ближайшие выходные, передает "360".

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 20

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Происшествия В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. 27

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Армия и оружие Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства. 97

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Здоровье Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 мая По состоянию на утро 2 мая число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек.

Здоровье 7 лабораторий могут выявлять COVID без подтверждения Роспотребнадзора Sajad Hameed / Keystone Press Agency Семь лабораторий в России могут диагностировать коронавирусную инфекцию у пациентов при помощи теста без подтверждения Роспотребнадзора.

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