Будьте в Плюсе

Депутат Аксаков: Госдума может признать криптовалюты имуществом до конца весенней сессии

Принятие поправок в Налоговый кодекс (НК) ожидается до конца весенней сессии, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известия
Законопроект также предполагает обязательную отчетность в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.
Известия
В ЦБ настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений.
Известия
«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — считает Ксения Юдаева.
Обозрение

Подробнее о событии

Криптовалюты могут признать имуществом в этом году
Московский Комсомолец19:10
Свой биткоин ближе к телу: криптовалюты могут признать имуществом в этом году
Известия17:01
Самое цитируемое
«Известия»: поправки в НК о признании криптовалют имуществом могут принять до конца года
Lenta.ru22:30
«Известия»: криптовалюты могут признать имуществом в этом году
Коммерсантъ20:37
В Госдуме планируют признать криптовалюты имуществом
URA.Ru20:27
Депутат Аксаков: Госдума может признать криптовалюты имуществом до конца весенней сессии
РБК23:32
«Известия»: в России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом
RT на русском18:55

Интересное

Представитель правительства Барщевский предупредил о риске роста коррупции в России

Россию на фоне введения западными странами санкций может ждать резкое повышение уровня коррупции.
RT на русском06:34

Reuters: полный запрет ЕС на импорт российского угля отложат до середины августа

"Посланники Европейского союза должны одобрить в четверг запрет на российский уголь, который вступит в силу с середины августа, на месяц позже, чем предполагалось изначально", — говорится в сообщении.
РИА Новости06:05

Сбербанк допустил возможность ограничений в работе мобильного приложения

В Сбербанке сообщили, что продолжают работать в штатном режиме.
Российская газета04:45

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с середины февраля

По итогам торгов 6 апреля доллар снизился до 79,7 руб. впервые с 23 февраля, евро — до 85,6 руб. впервые с 17 февраля.
Ведомости03:38

Правительство РФ продлевает программу туристического кешбэка до 15 апреля

Правительство продлевает программу туристического кешбэка за поездки по России до 15 апреля.
ТАСС06:28

Лукашенко заявил о невозможности российско-украинских переговоров без участия Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны.
RT на русском05:59

Мишустин заявил, что недружественные страны занимаются типичным пиратством

«Недружественные страны» занимаются «типичным пиратством» и «ограбили» Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru06:35

Бутики Chanel в Париже обклеили стикерами с очертанием Гитлера после скандала с россиянами

Магазины модного дома Chanel, которые расположены в Париже, обклеили стикерами с изображением фюрера Адольфа Гитлера из-за скандала с российскими покупателями.
Lenta.ru04:16

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов до устранения нарушений

Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости05:04

Песков заявил, что Россия обязательно ответит на новые санкции США против семьи Путина

Россия обязательно ответит на санкции США, введенные в том числе против членов семьи президента Владимира Путина.
Lenta.ru05:33