РБКДепутат Аксаков: Госдума может признать криптовалюты имуществом до конца весенней сессииПринятие поправок в Налоговый кодекс (НК) ожидается до конца весенней сессии, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.ИзвестияЗаконопроект также предполагает обязательную отчетность в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.ИзвестияВ ЦБ настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений.Известия«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — считает Ксения Юдаева.ОбозрениеЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРБКНациональная служба новостейРЕН ТВБизнес журналВедомости УралАлтапрессЦентральная Служба Новостей66.ruPravda.RuГазета.RuVSE42.RUТелеканал 360°Радиочастотный спектрИзвестияRTVIFrank MediaiXBT.comПодробнее о событииКриптовалюты могут признать имуществом в этом годуМосковский Комсомолец19:10Свой биткоин ближе к телу: криптовалюты могут признать имуществом в этом годуИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: поправки в НК о признании криптовалют имуществом могут принять до конца годаLenta.ru22:30«Известия»: криптовалюты могут признать имуществом в этом годуКоммерсантъ20:37В Госдуме планируют признать криптовалюты имуществомURA.Ru20:27Депутат Аксаков: Госдума может признать криптовалюты имуществом до конца весенней сессииРБК23:32«Известия»: в России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществомRT на русском18:55Показать ещёОценить59Поделиться