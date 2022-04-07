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Депутат Аксаков: Госдума может признать криптовалюты имуществом до конца весенней сессии

Власти России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом.
RT на русском
Законопроект также предполагает обязательную отчетность в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.
Известия
Принятие поправок в Налоговый кодекс (НК) ожидается до конца весенней сессии, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известия
В ЦБ настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений.
Известия

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Депутат Аксаков: Госдума может признать криптовалюты имуществом до конца весенней сессии
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Свой биткоин ближе к телу: криптовалюты могут признать имуществом в этом году
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