РБКДепутат Аксаков: Госдума может признать криптовалюты имуществом до конца весенней сессииВласти России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом.RT на русскомЗаконопроект также предполагает обязательную отчетность в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.ИзвестияПринятие поправок в Налоговый кодекс (НК) ожидается до конца весенней сессии, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.ИзвестияВ ЦБ настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений.ИзвестияЧитать далееСвернутьРБКРБКЦентральная Служба НовостейГазета.RuVSE42.RUТелеканал 360°ИзвестияiXBT.comПодробнее о событииДепутат Аксаков: Госдума может признать криптовалюты имуществом до конца весенней сессииРБК23:32Свой биткоин ближе к телу: криптовалюты могут признать имуществом в этом годуИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: поправки в НК о признании криптовалют имуществом могут принять до конца годаLenta.ru22:30В Госдуме планируют признать криптовалюты имуществомURA.Ru20:27«Известия»: криптовалюты могут признать имуществом в этом годуКоммерсантъ20:37Криптовалюты могут признать имуществом в этом годуМосковский Комсомолец19:10«Известия»: в России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществомRT на русском18:55Показать ещёОценить21Поделиться