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Депутат Аксаков: доллар может стать никому не нужным из-за американской политики

Доллар может стать никому не нужным из-за американской политики, поскольку расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне все равно тратить не могут, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости
По словам депутата, Россия не может закупать многие американские и европейские товары из-за санкций, что делает валюты западных стран невостребованными.
Lenta.ru
Парламентарий напомнил, что расчёты за газ уже осуществляются в российской национальной валюте, а президент РФ Владимир Путин недавно подписал указ о погашении внешнего долга рублями.
Infinica
Эксперты называют две причины укрепления рубля.
SIA.ru

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