Доллар может стать никому не нужным из-за американской политики, поскольку расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне все равно тратить не могут, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, которые позволят отдельным штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
Ранее 24 июня Алиханов сообщал, что руководство Калининградской области надеется, что проблему блокировки транзита грузов в регион получится решить совместно и дипломатами Министерства иностранных дел (МИД) России.