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Аксаков: Зарубежные потребители газа смогут покупать рубли на Мосбирже

Западные страны смогут приобретать рубли по рыночному курсу на Московской бирже для оплаты поставок российского газа.
Lenta.ru
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, как зарубежные потребители российского газа смогут решить проблему с оплатой за рубли.
Российская газета
Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы.
Lenta.ru
Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что бесплатно поставлять газ Россия не будет.
РИА Новости

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Депутат Аксаков заявил, что Запад может приобретать рубли на Мосбирже для оплаты газа
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Депутат Аксаков: потребители газа смогут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу
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