Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты

ТАСС01:10

Панков анонсировал переход Баталиной на работу в правительство

FreeNews-Volgaвчера в 13:44

Замруководителя фракции «Единая Россия» подтвердил переход Баталиной в Минтруда

Ведомости01:31

Куратор приемных Медведева стала кандидатом на пост в правительстве

РБКвчера в 15:11

«ЕР»: переход Ольги Баталиной в правительство инициировал Вячеслав Володин

Взгляд-инфо01:45

Панков: Баталина готовится к назначению замминистра труда и соцразвития РФ

КП - Саратоввчера в 12:51

Соцсети: Ольга Баталина переходит на работу в Правительство России

Саратов 24вчера в 12:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество

«Слишком поздно»: жителей Забайкалья лишили четвёртого выходного дня

Ранее министерство социальной защиты Забайкалья через свой Telegram-канал обосновало необходимость дополнительного праздника тем, что в 2020 году Сагаалган выпадает на 24 февраля, а это и так будет выходной.
REGNUM 01:33
Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением.
ТАСС вчера в 08:18
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru вчера в 05:19
Происшествия

Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
РБК вчера в 07:46
Наука

Химики скрутили четыре конденсированных ароматических кольца вокруг атома осмия

N+1 17 февраля в 10:08
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском вчера в 08:14
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Футбол

Холанд забил десять голов в семи матчах ЛЧ и побил рекорд турнира

19-летний норвежец забил десять голов в ЛЧ за семь матчей, на четыре матча быстрее предыдущего рекорда.
ODDS.ru 01:01
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием

Московский Комсомолец вчера в 08:40
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

ToDay News Ufa 00:26
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»

StarHit.ru 17 февраля в 23:30
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.
РБК вчера в 16:00
Общество

Названа причина аномальной зимы в России

Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Lenta.ru 01:24
Политика

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
РИА Новости вчера в 18:24
Общество

Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
РБК вчера в 15:09
Общество

Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники

Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1-3 тыс. рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1 тысячи рублей.
Ридус 01:37
Происшествия

Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.
Радио Маяк 01:12
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Газета DAILY 17 февраля в 14:10
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Гаджеты

Xiaomi выпустила умную колонку дешевле 20 долларов

Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок крошечную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker, которую можно приобрести лишь за 19,5 долларов.
Что происходит вчера в 01:41
Происшествия

У берегов Ирландии нашли корабль-призрак

Корабль, вероятнее всего, прибило к берегу штормом. Ранее «Альту» уже видели — это было в районе западного побережья Африки.
Хакасия-Информ вчера в 02:24
Экономика

Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01:05
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Юрьевна Баталина
Российский политик
Российский политический и партийный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное