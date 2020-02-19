Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
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Андрей Исаев
Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
— Андрей Исаев, российский политикКоммерсантъ 02:30
с чего всё началось

Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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Российский политический и партийный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года.
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