Политика
RT на русскомДепутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
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Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
— Андрей Исаев, российский политикКоммерсантъ 02:30
с чего всё началось
Депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.ТАСС01:10
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