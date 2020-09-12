Пашаев назвал свой гонорар за защиту Ефремова в суде

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что он и его партнер Елизавета Шаргородская не получили ни рубля за свою работу в деле о смертельном ДТП, в котором их подзащитный актер Михаил Ефремов протаранил машину службы доставки.