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РИА Новости
РИА Новости

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии

Совещание по поводу ситуации с Алексеем Навальным состоялось в Германии. О его итогах «360» рассказал депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Он уверен, что эти события — повод, чтобы подорвать отношения РФ и ФРГ.
Телеканал 360°вчера в 15:17
Подробнее о событии
РБК

Немецкий депутат назвал сторонников «наказания» России из-за Навального

РБК02:02
Газета.Ru

Немецкий депутат допустил, что ситуацией с Навальным могли воспользоваться

Газета.Ru00:36
Московский Комсомолец

Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Московский Комсомолецвчера в 06:37
News.ru

В Берлине назвали желающих «наказать» Москву за «Северный поток — 2»

News.ru21:47
РИА Новости

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

РИА Новости20:40
Телеканал 360°

Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии

Телеканал 360°вчера в 15:17
Lenta.ru

Ситуацию с Навальным назвали поводом испортить отношения России и Германии

Lenta.ru00:14

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
REGNUM19:24
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В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представители Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.
В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова
РИА Новостивчера в 14:24
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«Крым не устоит»: Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот

Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился "новейшей" разработкой.
РИА Новости01:00

Даниил Квят вспомнил, как побеждал в Муджелло восемь лет назад

Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда Гран При Тосканы, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе Муджелло, и вспомнил своё последнее выступление на этом автодроме.
Autosport.com.ru10 сентября в 11:44

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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МВД РФ готовит новый запрос ФРГ в связи с ситуацией вокруг Навального

Министерство внутренних дел России готовит дополнительный запрос Германии в связи с ситуацией вокруг основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией"1 Алексея Навального.
Экономика сегоднявчера в 01:45
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Врачи 25 лет скрывали от ВИЧ-инфицированного мужчины его диагноз

Ветеран Военно-морских сил США прожил 25 лет с ВИЧ-инфекцией, не зная о своем диагнозе, поскольку государственные медработники никогда не сообщали ему о положительном результате теста, сделанного в 1995 году.
Lenta.ru00:49
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Пашаев назвал свой гонорар за защиту Ефремова в суде

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что он и его партнер Елизавета Шаргородская не получили ни рубля за свою работу в деле о смертельном ДТП, в котором их подзащитный актер Михаил Ефремов протаранил машину службы доставки.
ПолитРоссия10 сентября в 11:18
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