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Депутат Чепа: США хотят дать России статус страны-террориста из-за неработающих санкций

Санкции против РФ не достигают результата, поэтому США и пытаются придать России статус страны-террориста, заявил первый замглавы комитета по международным делам ГД Алексей Чепа ("Справедливая Россия – За правду").
РИА Новости
21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма.
Lenta.ru
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.
ТВ Центр
Прежде Алексей Чепа рассказал о том, что планы Запада в отношении Белоруссии обречены на провал.
Общественная служба новостей

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Депутат Госдумы Чепа: США хотят присвоить России статус «страны-террориста» из-за неработающих санкций
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Депутат Чепа: США хотят дать России статус страны-террориста из-за неработающих санкций
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Депутат Чепа рассказал, почему США хотят присвоить России статус страны-террориста
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