Санкции против РФ не достигают результата, поэтому США и пытаются придать России статус страны-террориста, заявил первый замглавы комитета по международным делам ГД Алексей Чепа ("Справедливая Россия – За правду").
"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков.
Российские подразделения банков Raiffeisen Bank International и Citi в июле начали искать новых сотрудников после того, как власти России запретили им продавать активы в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники и рекрутинговую компанию.
Как сообщало ИА REGNUM, состоянием здоровья российского президента Владимира Путина интересуются многие, особенно после того, как 20 мюля во время своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин извинился за свой кашель, пояснив, что во время его визита в Тегеран кондиционер «шуровал как следует».