Lenta.ruДепутат Чепа: США хотят признать Россию спонсором терроризма из-за провала санкцийСанкции против РФ не достигают результата, поэтому США и пытаются придать России статус страны-террориста, заявил первый замглавы комитета по международным делам ГД Алексей Чепа ("Справедливая Россия – За правду").РИА Новости21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма.Lenta.ruБлинкен 27 апреля уже отмечал, что американская администрация рассматривает возможность внесения РФ в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации с Украиной.ИзвестияКак писал сайт kp.ru, Кремль оценивает последствия признания России спонсором терроризма очень негативно.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНародные новостиЦарьградГЛАС.RUТелеканал 360°Экономика сегодняLife.ruКомсомольская правдаАбзацИзвестияReadovka NewsФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииДепутат Чепа: США хотят дать России статус страны-террориста из-за неработающих санкцийИзвестия07:51Депутат Чепа: США хотят дать России статус страны-террориста из-за неработающих санкцийРИА Новости06:43Самое цитируемоеДепутат Госдумы Чепа считает, что США хотят признать Россию спонсором терроризма из-за неэффективности санкцийКомсомольская правда07:42Депутат Чепа: США хотят признать Россию спонсором терроризма из-за провала санкцийLenta.ru07:10Депутат Чепа: США статусом «страны-террориста» хотят испортить отношения РФ со странамиГазета.Ru07:34Депутат Госдумы Чепа: США хотят дать России статус террориста из-за неработающих санкцийNews.ru07:04В Госдуме объяснили желание США объявить Россию страной-террористомТВ Центр07:00Показать ещёОценить118Поделиться