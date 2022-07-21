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Депутат Чепа: США хотят признать Россию спонсором терроризма из-за провала санкций

Санкции против РФ не достигают результата, поэтому США и пытаются придать России статус страны-террориста, заявил первый замглавы комитета по международным делам ГД Алексей Чепа ("Справедливая Россия – За правду").
РИА Новости
21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма.
Lenta.ru
Блинкен 27 апреля уже отмечал, что американская администрация рассматривает возможность внесения РФ в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации с Украиной.
Известия
Как писал сайт kp.ru, Кремль оценивает последствия признания России спонсором терроризма очень негативно.
Комсомольская правда

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Депутат Чепа: США хотят дать России статус страны-террориста из-за неработающих санкций
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Депутат Чепа: США хотят дать России статус страны-террориста из-за неработающих санкций
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