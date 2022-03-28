Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что одной из следующих стадий при расчетах за российские товары с недружественными странами может стать переход на бартер или клиринг, передает РИА "Новости".
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению на рубли валюты платежа за поставки российского газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры.
Минобороны Армении опровергло распространенные ранее азербайджанской телекомпанией Haber Global данные о якобы передаче России истребителей Су-30 для их применения в ходе специальной операции на Украине.