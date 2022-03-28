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Депутат Дмитриева допустила переход на бартер при расчетах с недружественными странами

Россия может перейти на бартер при расчетах с недружественными странами.
Агентство нефтегазовой информации
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что одной из следующих стадий при расчетах за российские товары с недружественными странами может стать переход на бартер или клиринг, передает РИА "Новости".
Газета.Ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению на рубли валюты платежа за поставки российского газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры.
РИА Новости
В целом Дмитриева допускает, что при расчетах с другими странами "можно реанимировать очень многие инструменты или схемы из советской системы".
РИА Новости

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