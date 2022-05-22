"Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире, за последние десятилетия", — сказал парламентарий.
"Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил РФ", - отметили в ведомстве.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.
Обновление 1.60 для Assassin’s Creed Origins будет включать в себя следующее, согласно примечаниям к патчу: Добавлено меню франшизы; Включена более высокая частота кадров при работе на консоли PlayStation 5. Первоначально Ubisoft объявила о планах обновления 60 кадров в секунду в декабре.
Священника города Стрый во Львовской области Украины неизвестные облили зеленкой во время литургии, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата со ссылкой на сообщение его дочери в соцсети.