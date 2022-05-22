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Депутат ЕП Колакушич призвал ввести санкции против США за участие в военных конфликтах

Депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента (ЕП) заявил, что санкции против России не помогут Европе преодолеть кризис на Украине.
Lenta.ru
Евросоюз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене, заявил
 депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
РИА Новости
"Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире, за последние десятилетия", — сказал парламентарий.
Life.ru
По мнению американского аналитика Джоша Оуэнса, западные санкции не сумели поставить российскую экономику на колени.
Газета.Ru

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