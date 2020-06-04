Политика

РБКРБКДепутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

«По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», — утверждает депутат в запросе.
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с чего всё началось

Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).
РБК07:30

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Депутат «Единой России» попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Ведомости08:52

Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

РБК07:30

В «Единой России» требуют от СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Собеседник08:28

В Госдуме попросили отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Московский Комсомолец08:19

СМИ: Депутат-единоросс потребовал отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Накануне.Ru08:18

В Госдуме потребовали отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Компания08:15

Потанина поставили «на карандаш» Бастрыкину

Росбалт08:41
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
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Общество

Северодвинск закроют на карантин

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Происшествия

Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
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Шоу-бизнес

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Вокруг ТВ вчера в 00:31
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Футбол

Клубы АПЛ утвердили правило пяти замен в матче

Клубы английской футбольной премьер-лиги одобрили правило, разрешающее каждой команде производить по пять замен в матче вместо обычных трех до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 09:01
Экономика

ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня 08:45
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Авто

Эксперты рассказали, как определить АЗС с качественным топливом

АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
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Общество

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
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Общество

Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет.
Коммерсантъ 08:51
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Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру вчера в 07:51
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Общество

В Москве появился новый вид электронных пропусков

Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.
РБК 09:05
Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку. Беларусь забурлила

Хорошие новости 04:39
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Космос

Астрономы обнаружили утерянное «гравитационное кольцо» Эйнштейна

Американские астрономы решили изучить архивы старых данных в крупнейшей обсерватории страны на Гавайских островах и старые рентгеновские снимки из обсерватории NASA Чандра, чтобы разгадать тайну светового ареола, который окружает затемненный квазал MG 1131 + 0456, впервые обнаруженный еще Альбертом Эйнштейном.
Актуальные Новости 01 июня в 10:04
Происшествия

В Урюпинске директора психинтерната накажут за вспышку коронавируса

После вспышки коронавируса в ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» специалисты территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку.
НовостиВолгограда.ру 08:20
2
Общество

Финляндии удалось достичь нулевого уровня заражений коронавирусом

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщил о том, что в Финляндии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 06:39
Экономика

Каждый второй инвестор в 2020 году ожидает продажи дистресс-активов

По ряду отраслей коммерческой недвижимости можно ожидать, что будет потеряно до 50% объема инвестиций.
РБК 07:07
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
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Общество

Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов

Известия 08:52
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Автоспорт

Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи

Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
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Общество

«Газпром нефть» отправила в Норильск спасательный отряд и спецтехнику

DP.RU 08:03
Политика

Путин поручил завершить газификацию до 2030 года

Президент Владимир Путин поручил провести газификацию в два этапа: первый должен завершиться к 2024 года, второй - к 2030 году.
Комсомольская правда 09:05
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
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Наука

Создан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии

Профессор сравнил соединение с отравленной стрелой — оно атакует одновременно изнутри и снаружи, уничтожая даже самые сильные бактерии.
Вечерняя Москва 09:01
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Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами

С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Футбол

ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков

В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

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Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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