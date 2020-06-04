Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).

с чего всё началось

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