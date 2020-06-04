Политика
РБКДепутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
«По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», — утверждает депутат в запросе.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).РБК07:30
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Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
Футбол
Клубы АПЛ утвердили правило пяти замен в матче
Клубы английской футбольной премьер-лиги одобрили правило, разрешающее каждой команде производить по пять замен в матче вместо обычных трех до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 09:01
Экономика
ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня 08:45
Авто
Эксперты рассказали, как определить АЗС с качественным топливом
АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
SpeedMe 08:52
Общество
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
Общество
Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет.
Коммерсантъ 08:51
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Общество
В Москве появился новый вид электронных пропусков
Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.
РБК 09:05
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку. Беларусь забурлила
Хорошие новости 04:39
Космос
Астрономы обнаружили утерянное «гравитационное кольцо» Эйнштейна
Американские астрономы решили изучить архивы старых данных в крупнейшей обсерватории страны на Гавайских островах и старые рентгеновские снимки из обсерватории NASA Чандра, чтобы разгадать тайну светового ареола, который окружает затемненный квазал MG 1131 + 0456, впервые обнаруженный еще Альбертом Эйнштейном.
Актуальные Новости 01 июня в 10:04
Происшествия
В Урюпинске директора психинтерната накажут за вспышку коронавируса
После вспышки коронавируса в ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» специалисты территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку.
НовостиВолгограда.ру 08:20
Общество
Финляндии удалось достичь нулевого уровня заражений коронавирусом
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщил о том, что в Финляндии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 06:39
Экономика
Каждый второй инвестор в 2020 году ожидает продажи дистресс-активов
По ряду отраслей коммерческой недвижимости можно ожидать, что будет потеряно до 50% объема инвестиций.
РБК 07:07
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Общество
Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов
Известия 08:52
Автоспорт
Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
News.ru 07:00
Политика
Путин поручил завершить газификацию до 2030 года
Президент Владимир Путин поручил провести газификацию в два этапа: первый должен завершиться к 2024 года, второй - к 2030 году.
Комсомольская правда 09:05
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Наука
Создан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии
Профессор сравнил соединение с отравленной стрелой — оно атакует одновременно изнутри и снаружи, уничтожая даже самые сильные бактерии.
Вечерняя Москва 09:01
Политика
Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами
С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия 07:17
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Футбол
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11