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Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.
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Я не знаю, готов ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих выборах. Но сама такая возможность для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества, развития страны, проведения преобразований, гарантия устойчивости.
— Валентина Терешкова, российский космонавтНовый День 07:16
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