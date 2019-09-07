Политика
РИА НовостиВ Европарламенте предложили отменить санкции против России
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.
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Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° 09:46
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 00:54
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье
Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Космос
РКК «Энергия» изготовит два новых пилотируемых корабля «Орел»
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» изготавливает два новых пилотируемых корабля «Орел».
Взгляд.ру 04:06
Политика
Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян
Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.
Московский Комсомолец вчера в 01:07
Футбол
Суарес может восстановиться к матчу с «Валенсией»
Soccer.ru 15:16
Космос
Академик рассказал гимназистам об освоении космоса
Игорь Николаевич рассказал об освоении космоса и создании космических станций, о подготовке первых космонавтов к полетам, о значимости передовых достижениях российских ученых в области космонавтики и физики.
Благословенный Кавказ 06:10
Происшествия
Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии
Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM 08:40
Политика
«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»
Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
Новостной фронт 13:30
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Политика
Захарова прокомментировала состоявшийся обмен между РФ и Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявший обмен осужденными между Россией и Украиной "очень важным шагом", который случился, несмотря на провокации и объективные трудности.
РЕН ТВ 06:53
Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру 14:03
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Политика
Меркель назвала обмен между Россией и Украиной добрым сигналом
В Совфеде рассказали, как это событие повлияет на отношения РФ и Украины Ранее "ПолитРоссия" рассказывала о том, что американский президент Дональд Трамп назвал большим шагом к миру обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
ПолитРоссия 10:34
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra вчера в 07:09
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Авто
В России поступили в продажу новые BMW X3 M и BMW X4 M
Российские дилеры BMW начали продажи новых кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M, сообщает «Автостат».
Rambler News Service 08:19
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м
Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".
Аргументы и Факты 14:39