Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.

В Европарламенте предложили отменить санкции против России

Теннис Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.

Религия Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Политика Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.

Общество Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.

Единоборства Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.

Политика Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.

Космос Академик рассказал гимназистам об освоении космоса Игорь Николаевич рассказал об освоении космоса и создании космических станций, о подготовке первых космонавтов к полетам, о значимости передовых достижениях российских ученых в области космонавтики и физики.

Происшествия Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Политика «Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой» Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.

Экономика Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.

Политика Захарова прокомментировала состоявшийся обмен между РФ и Украиной Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявший обмен осужденными между Россией и Украиной "очень важным шагом", который случился, несмотря на провокации и объективные трудности.

Игры Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Политика Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.

Политика Меркель назвала обмен между Россией и Украиной добрым сигналом В Совфеде рассказали, как это событие повлияет на отношения РФ и Украины Ранее "ПолитРоссия" рассказывала о том, что американский президент Дональд Трамп назвал большим шагом к миру обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной.

Происшествия В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.

Авто В России поступили в продажу новые BMW X3 M и BMW X4 M Российские дилеры BMW начали продажи новых кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M, сообщает «Автостат».

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Политика Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.