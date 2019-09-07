Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Европарламенте предложили отменить санкции против России

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.
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Евродепутат Мариани призвал Париж начать укрепление отношений с Москвой с отмены санкций

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