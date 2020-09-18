Депутат Европарламента раскрыл подоплеку «Северного потока — 2»
Газопровод Северный поток — 2 имеет политическую подоплеку, связанную с американским сланцевым газом и независимостью ФРГ от США. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.В источнике
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В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»
«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
RT на русскомвчера в 15:07
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Московский Комсомолец19:26