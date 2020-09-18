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Депутат Европарламента раскрыл подоплеку «Северного потока — 2»

Газопровод Северный поток — 2 имеет политическую подоплеку, связанную с американским сланцевым газом и независимостью ФРГ от США. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
RT на русскомвчера в 15:07
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ИА Красная Весна

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» борьбы с «Северным потоком — 2»

ИА Красная Весна23:35
Телеканал 360°

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» «Северного потока — 2»

Телеканал 360°22:01
Lenta.ru

В Европарламенте заявили о желании США остановить «Северный поток-2» любой ценой

Lenta.ru21:53
Известия

В Европарламенте рассказали о подоплеке «Северного потока – 2»

Известия20:40
Московский Комсомолец

Европарламент указал на желание США остановить «Северный поток — 2» любой ценой

Московский Комсомолец19:26
РИА Новости

В Европарламенте заявили о «подоплеке» «Северного потока — 2»

РИА Новости19:23
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:07

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Исследование: пыль определила ранний подъем человеческих цивилизаций

Новое исследование предлагает несколько результатов, которые ставят под сомнение существующие гипотезы о том, почему регионы вокруг Средиземного моря так сильно различаются с точки зрения типа почвы: тогда как толстая плодородная почва обычно развивается во влажном и влажном климате, а более тонкая почва в более засушливых районах в этой части в мире все наоборот.
ГЛАС.RUвчера в 01:46