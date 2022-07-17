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Депутат ФРГ Дагделен: поставки Киеву тяжелого оружия повышают риски начала Третьей мировой

"Поставки на Украину все более тяжелого вооружения во все больших количествах, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риск перерастания конфликта в третью мировую войну", – высказала мнение Дагделен.
Радио Sputnik
Дагделен считает, что США готовы вести бои "до последнего украинца ради поражения России", однако цели и интересы Америки и Европы не совсем сходятся.
Life.ru
«На данный момент мы движемся к экономическому самоубийству, которое правительство Германии совершает посредством введения санкций в отношении России», — указала она.
Lenta.ru
Как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».
RT на русском

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