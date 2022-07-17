"Поставки на Украину все более тяжелого вооружения во все больших количествах, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риск перерастания конфликта в третью мировую войну", – высказала мнение Дагделен.
Как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки выстрелов на границе Глушковского района с Сумской областью тем, что российские военные приступили к выполнению боевых задач в рамках спецоперации.
Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил в субботу, 16 июля, бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж в беседе с изданием «Обозреватель» (заблокировано на территории РФ).