Будьте в Плюсе

Депутат Федоров предложил повысить страховые гарантии по вкладам в рублях до ₽2,8 млн

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил в два раза увеличить страховые гарантии для вкладчиков, хранящих сбережения в рублях.
RT на русском
Сейчас законодательство гарантирует гражданину возврат средств, хранящихся в банке, в случае наступления страхового случая в размере до 1,4 млн рублей.
ИА Крыминформ
«Прошу вас оценить целесообразность повышения страховой суммы по вкладам до 2,8 млн рублей в отношении граждан, которые хранят личные средства в банке исключительно в российских рублях», — цитирует RT текст письма Евгения Федорова.
АБН
Страхование вложений не зависит от валюты, в которой гражданин хранил деньги в банке.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Депутат Федоров предложил увеличить страхование вкладов до 2,8 млн.рублей
Комсомольская правда01:14
В Госдуме предложили повысить размер страховой суммы по вкладам в рублях
RT на русском23:01
Самое цитируемое
В России могут вдвое увеличить страховые гарантии по вкладам
АБН02:54
В Госдуме предложили повысить размер страховки по вкладам в рублях
Москва 2402:11
В Госдуме предложили ЦБ увеличить страховые гарантии для вкладчиков с рублевыми депозитами
Газета.Ru01:25
Депутат Федоров предложил повысить страховые гарантии по вкладам в рублях до ₽2,8 млн
Lenta.ru04:00
В Госдуме предложили вдвое увеличить страховую сумму по вкладам в рублях
Кубань 2400:52

Интересное

Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти

Азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.
РБК05:24

Лавров заявил, что Запад перестал скрывать объявленную всему русскому миру тотальную войну

Западные страны объявили тотальную войну всему русскому миру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
Lenta.ru04:48

Телеканал «Украина 24» прервал эфир с нардепом Рахманиным после его слов о потерях ВСУ

Эфир телеканала «Украина 24» прервали на рекламу в ходе выступления депутата Верховной Рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина после его слов о положении украинской армии.
Lenta.ru05:27

Штаб ДНР заявил об установлении полного контроля над Красным Лиманом под Краматорском

«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.
Lenta.ru04:01

Глава Минсельхоза Патрушев: урожай зерновых может существенно превысить уровень 2021 года

"Урожай зерновых в России в 2022 году может существенно превысить итоги прошлого года и достигнуть уровней, о которых говорил президент, по сути — приблизится к максимальному", — сказал министр.
РИА Новости03:55

РБК: условия выпуска облигаций в рублях позволят избежать дефолта без лицензии Минфина США

Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, пишет РБК.
РИА Новости02:23

Глава ДНР Пушилин заявил о нежелании жителей Мариуполя восстанавливать завод «Азовсталь»

И если мы говорим об "Азовстали", то местные жители склоняются в большинстве своем, что "Азовсталь" восстанавливать не нужно по причине того, что этот завод был основным загрязнителем окружающей среды.
РИА Новости02:48

В Роспатент поданы заявки о регистрации нового названия McDonald’s

McDonald’s подал в Роспатент заявки о регистрации новых брендов, которые предположительно в будущем могут фигурировать в новом названии бывших ресторанов сети после ее ухода из России.
Коммерсантъ05:33

Невролог Бранд заявил, что дрожь в руках указывает на заболевания печени и головного мозга

В моменты стресса и волнения дрожь в руках не считается патологией, но в некоторых случаях тремор свидетельствует о развитии опасных заболеваний, сообщил радио Sputnik врач-невролог Павел Бранд.
Газета.Ru03:09

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Киев готовится к сдаче Запорожья

Рогов пояснил, что очередь города Запорожье наступит после освобождения Донбасса.
Известия04:43