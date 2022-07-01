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Депутат Федоров призвал отменить для пенсионеров пошлину на регистрацию наследуемого жилья

Депутат Евгений Федоров выступил с инициативой освободить российских пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству.
Lenta.ru
Уточняется, что сейчас размер пошлины за регистрацию прав собственности на недвижимость составляет 2 тыс. рублей.
Интерфакс
Требование относится к гражданам пенсионного возраста, которые вынуждены платить даже в результате вступления в наследство после смерти супруга.
Известия
В мае сообщалось, что самозанятые пенсионеры получат по 10 тыс. рублей дополнительно.
Известия

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