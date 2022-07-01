Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 июля, прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо, который заявил вчера, что при встрече передал Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского.
Бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер считает, что президент Украины Владимир Зеленский сошёл с ума из-за того, что требует от Североатлантического блока эскалации ситуации на территории Незалежной, вместо того чтобы призывать к миру.
Самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые Франция передает украинским властям, следует переименовать — поскольку их используют против мирного населения, назвать их стоит в честь деспотичного римского императора Нерона, считает посол России в Париже Алексей Мешков.
Запасов дорожной и авиационной техники в России хватит на три-четыре года, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает корреспондент РБК.