Россия, по мнению эксперта, уже не имеет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как западные государства успели нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договоренности, ввести бессмысленные экономические санкции и обвинить Москву в нарушении прав человека.
Тридцать первого декабря и в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве может опуститься до минус 6 градусов, а 1 января потеплеет до нуля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.