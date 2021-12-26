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Депутат ГД Делягин предрек нападение Украины на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин не исключил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов.
РИА Новости
Делягин уточнил, что украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск.
Известия
Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Life.ru
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Life.ru

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Делягин: Запад подталкивает Украину к нападению на РФ
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