Россия, по мнению эксперта, уже не имеет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как западные государства успели нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договоренности, ввести бессмысленные экономические санкции и обвинить Москву в нарушении прав человека.