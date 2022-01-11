Газета.RuДепутат ГД Делягин заявил, что у парламентариев должна быть средняя зарплата по странеЗаместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин считает, что у парламентариев должна быть зарплата в соответствии со средней по стране.Газета.RuЗарплата депутатов должна быть равна среднему показателю по стране.Дума ТВДепутат ГД прокомментировал решение правительства Казахстана о запрете на повышение зарплаты депутатов в течение пяти лет.Газета.RuРазмер средней зарплаты в России в 2021 году превысил 54 000 рублей.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuYakutsk.ruДума ТВГЛАС.RUПодробнее о событииВ Госдуме предложили приравнять доходы депутатов к средней зарплате по странеДума ТВ08:48В Госдуме призвали сравнять зарплаты депутатов со средним заработком по странеГоворит Москва06:27Самое цитируемоеЗарплаты депутатов Госдумы хотят сравнять со среднероссийскимиКубанские новости08:28Депутат Госдумы Делягин уверен, что у чиновников должна быть средняя зарплата по странеBanki Loans07:51В Госдуме предложили платить депутатам среднероссийскую зарплатуНакануне.Ru07:32Депутат ГД Делягин заявил, что у парламентариев должна быть средняя зарплата по странеГазета.Ru07:17Депутат ГД Делягин заявил, что у российских парламентариев должна быть средняя зарплата по странеГЛАС.RU08:09Показать ещёОценить112Поделиться