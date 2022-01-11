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Депутат ГД Делягин заявил, что у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин считает, что у парламентариев должна быть зарплата в соответствии со средней по стране.
Газета.Ru
Зарплата депутатов должна быть равна среднему показателю по стране.
Дума ТВ
Депутат ГД прокомментировал решение правительства Казахстана о запрете на повышение зарплаты депутатов в течение пяти лет.
Газета.Ru
Размер средней зарплаты в России в 2021 году превысил 54 000 рублей.
Говорит Москва

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В Госдуме предложили приравнять доходы депутатов к средней зарплате по стране
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В Госдуме призвали сравнять зарплаты депутатов со средним заработком по стране
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Депутат ГД Делягин заявил, что у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране
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Депутат ГД Делягин заявил, что у российских парламентариев должна быть средняя зарплата по стране
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